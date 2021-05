Lazio, ora il derby: Milinkovic ok, dubbio Luiz Felipe

FORMELLO - Alza la mano Milinkovic-Savic : presente. Mascherina al volto dopo l’operazione al setto nasale e via in campo per la seduta che anticipa le prove tattiche pre derby. In campo con il Sergente ci sono i calciatori non impiegati nella partita dell’Olimpico contro il Parma. Per il resto del gruppo allenamento di scarico. Ci sono anche Luiz Felipe, Correa e Caicedo, entrati solo nella ripresa contro i ducali.

Inzaghi e i pensieri per il derby

Con la Roma bisogna solo vincere. Prima di tutto perché é un derby e poi perché ci sono ancora in palio punti per provare ad arrivare quarti. Il tecnico Inzaghi inizia a pensare alla formazione per sabato sera. Leiva ritorna dalla squalifica ed è pronto a riprendersi il posto in regia. Ok Milinkovic e Luis Alberto. Lo stesso Lazzari sulla fascia destra. Il dubbio è tutto in difesa: rilanciare Luiz Felipe dal primo minuto? Valutazioni in corso. Altrimenti il centrale di destra lo farà ancora Marusic (con il brasiliano in campo, Adam farà l’esterno a sinistra). Nella seduta di oggi assenti Musacchio e Hoedt. Il primo è fuori per problemi fisici, il secondo è stato cancellato dalla lista campionato.