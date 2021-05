Cairo-Immobile, non è finita: inchiesta all’orizzonte

ROMA - No, Lazio-Torino non è affatto finita. Ecco la partita più lunga della stagione che va avanti da sette mesi: dal caso tamponi, al match non giocato e poi recuperato, le battaglie legali, poi lo scontro verbale tra il patron del Torino, Cairo, e Ciro Immobile. L’ultimo episodio, svelato dall’attaccante della Lazio con un post social, ha dato il via ad uno scambio di accuse tramite Instagram. Post, risposte, tensione. E ora?

Immobile-Cairo, possibile inchiesta

Gli ispettori federali erano presenti negli spogliatoi. Hanno visto la scena tra Immobile e Cairo e preso appunti. Ora toccherà a Chiné procedere. Per questo, come scritto nel dispositivo, il giudice sportivo si è riservato “eventuali altre decisioni”, in attesa di ricevere gli elenchi di gara, in cui potrebbe non essere stato inserito Cairo. Con il vizio formale accertato, il patron del Torino incorrerebbe in sanzioni per essere sceso negli spogliatoi. Il clima rimane rovente in attesa di sviluppi della Procura Federale.