Lazio, rinnovo Inzaghi: attesa per il vertice decisivo con Lotito

ROMA - In casa Lazio si avvicinano i giorni della verità. Prima l’ultima fatica della stagione: la sfida con il Sassuolo per chiudere bene il campionato con il sesto posto già in tasca. Poi tra lunedì e martedì, il vertice decisivo per il rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico rimane in bilico, aspetta di incontrare patron Lotito. La trattativa va avanti da mesi.

Inzaghi aspetta, Lotito si guarda intorno

Chissà se Sassuolo-Lazio passerà alla storia come l’ultima panchina biancoceleste di Simone Inzaghi. Lotito tergiversa, è tentato da Mihajlovic e Gattuso. Il primo, sotto contratto con il Bologna, rappresenterebbe un tecnico-bandiera proprio come lo è Simone. In dote porterebbe la sua storia laziale fatta di amore e trofei. Rino invece, piace al numero uno laziale ed è in uscita dal Napoli. Inzaghi non molla e si tiene attaccato alla sua panchina. Di certo la Lazio, senza Champions, non potrà offrirgli grandi scenari. Prevedibile un bilancio in rosso da una trentina di milioni, la rosa va ringiovanita e un big potrebbe pure partire. Per finire rientreranno i prestiti che a Formello hanno fallito e dovranno essere rimpiazzati. Tra lunedì e martedì la verità sul futuro di Simone e quello della Lazio.