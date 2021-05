Inzaghi-Lotito alla resa dei conti: oggi l’incontro

ROMA - Una telefonata di Claudio Lotito a Simone Inzaghi per darsi appuntamento ad oggi a Formello. Va in scena l’incontro decisivo per il rinnovo. Con Gattuso, che sembrava l’erede di Simone sulla panchina della Lazio, è finita prima di cominciare. Ora la resa dei conti dopo che negli ultimi giorni i toni tra le parti si sono pure alzati. Al patron non sono piaciute le parole dell’allenatore di domenica sera (“Sedici mesi senza rinnovo”).

L’appuntamento a Formello

Serve chiarezza tra Lotito e Inzaghi, ecco perché alla resa dei conti di oggi non sono esclusi colpi verbali. Poi si parlerà di contratto, soldi, progetti, mercato. Il presidente potrebbe fare una nuova proposta (a ribasso) da 2 milioni più bonus Champions. E un progetto legato al sacrificio di un big della rosa. Non solo: si parlerà anche del rientro dei prestiti già scartati da Inzaghi. Obiettivo primario: ricucire il rapporto tra Inzaghi e la dirigenza. Le alternative? Resta il nome di Sinisa Mihajlovic. Conceiçao, dopo aver rotto con il Napoli, è in trattativa con il Porto. Rimane Sarri, altrimenti via al casting per il nuovo allenatore.