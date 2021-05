Allenatore Lazio: Villas Boas o Sarri. Ma c’è un nome a sorpresa

Tentazione Sarri e Villas Boas, lo Special Two, sbarca questa mattina a Ciampino. Il casting per la panchina della Lazio parte con il botto. Cinque o sei nomi sul tavolo, chissà quanti altri ne usciranno nelle prossime ore. Lotito e il ds Tare hanno appena avviato la caccia all’erede di Simone Inzaghi. Tenetevi forte, allacciate le cinture, non lasciatevi ingannare dal primo incontro, non è detto sia il prescelto. Ne seguiranno altri. Una settimana per chiudere le consultazioni, rendendole meno estenuanti rispetto all’estate 2016, quando servì più di un mese per abortire il progetto Bielsa dopo essere passati dai flirt con Prandelli e Sampaoli. Questa volta il presidente cercherà di accorciare i tempi, solitamente biblici. Ha ristretto e scremato la rosa. Parlerà con cinque o sei allenatori: completato il giro d’orizzonte, verrà presa una decisione. Week end bollente. Non si escludono candidature a sorpresa dall’estero, a partire da Villas-Boas, l’ex vice di Mourinho. Sarebbe clamoroso il derby con il suo maestro e ispiratore. [...] Oggi arriverà a Roma e ripartiraà in serata, giusto il tempo di un incontro. Vedremo se scatterà o meno la scintilla. [...]