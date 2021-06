Lazio, guarda Muriqi: poker da favola con il Kosovo

Con la Lazio pochissimi gol e un futuro incerto, con il Kosovo un poker da favola. Vedat Muriqi ha dato spettacolo nell’amichevole che la sua nazionale ha vinto per 4-1 a Pristina contro San Marino, già battuto venerdì 7-0 dai nostri Azzurri. Il bomber biancoceleste ha deciso la sfida con due reti per tempo, l’ultima messa a segno su rigore. Un bel modo per riacquistare un po’ più di fiducia dopo una stagione parecchio difficile. Sia Kosovo che San Marino non saranno tra le nazionali protagoniste a Euro 2020.