Lazio, colpo Kamenovic: visite e firma

ROMA - La Lazio batte il primo colpo, ecco Dimitrije Kamenovic, giovane difensore serbo arrivato ieri sera nella Capitale. Affare praticamente già delineato nei mesi scorsi: dopo le visite mediche in Paideia alle ore 8, via a Formello per porre la firma sul contratto che certifica l'inizio della sua nuova avventura. Rappresenta così il primo acquisto dell’era Sarri, anche se non scelto dal nuovo tecnico biancoceleste. Il suo innesto era stato già messo in preventivo.