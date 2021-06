Lazio, Basic è vicino: i dettagli del sì

ROMA - Il rinforzo per il centrocampo della Lazio è stato individuato. C’è l’ok di Maurizio Sarri e Igli Tare tratta: tutto su Toma Basic del Bordeaux. Mezz’ala e volendo regista, un jolly perfetto per rinforzare il reparto . Il croato è in scadenza nel 2022, i biancocelesti giocano al ribasso ad un anno dalla naturale scadenza del contratto.

Lazio-Basic, l’accordo c’è

Tare ha strappato il sì del centrocampista: contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro. Si lavora con il club francese, che per il suo cartellino chiede 9 milioni, la Lazio si è fermata a 6,5. Ma rilancerà e si tratta. Basic piaceva anche al Napoli, al momento però, è tagliato fuori. Sarri aveva chiesto un suo ex calciatore al Chelsea: Loftus-Cheeck. I londinesi lo cedevano in prestito, ma l’ingaggio dell’inglese da 4 milioni a stagione ha bloccato tutto. C’è Basic in arrivo. Il tecnico spera che la trattativa si possa chiudere in fretta.