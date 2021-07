Lazio, Luis Alberto e il cambio di casa: indizio social

AURONZO DI CADORE - Sorride, si allena forte, ha chiesto scusa. Luis Alberto si è ripreso la Lazio dopo il mancato appuntamento per il ritiro di inizio stagione. Mercoledì sera il colloquio con Sarri, ieri con la squadra. Assenza giustificata per motivi personali. Strappo ricucito, è tornato il sereno. Futuro? C’è un indizio che non lascia scampo. La moglie del giocatore, su Instagram, ha postato delle foto mentre è alle prese con un trasloco. Nuova casa, ma sempre a Roma. Segno che il destino del Mago, almeno per un po’, sarà ancora alla Lazio.