Luis Alberto in ritiro: come è andato il primo allenamento

AURONZO DI CADORE - Da ieri sera in ritiro, Luis Alberto. In ritardo di una settimana, è andato subito in campo agli ordini di Maurizio Sarri. Un abbraccio con il ritrovato Felipe Anderson, poi giù a testa bassa a lavorare. Al momento della fase tattica, il tecnico biancoceleste ha parlato con il Mago. I suoi compagni hanno già qualche giorno di preparazione sulle spalle, lui no. Ecco che serve un colloquio privato per capire gli esercizi. Niente partitella, ma un lavoro atletico a parte. Luis sembra comunque in forma e pronto. Tante risate con i compagni. Al triplice fischio della seduta mattutina ha firmato autografi con i tifosi estasiati. Ad Auronzo, i laziali, lo hanno già perdonato. Ci sarà un colloquio con Sarri per motivare i giorni del ritardo. Con Tare solo colloqui telefonici. Ora è il momento di preparare al meglio la stagione.