Leiva: "Lazio umile, Sarri da seguire. Io voglio giocare..."

AURONZO DI CADORE - Due test amichevoli facilmente superati, tanta intensità, gol ed entusiasmo. Si tracciano i primi bilanci nel ritiro della Lazio. E Lucas Leiva, uno dei veterani e colonna portante del centrocampo biancoceleste, in conferenza stampa ha parlato del momento e non solo: "Ad inizio ritiro si deve lavorare tanto, ancora di più con un tecnico e idee nuove. Il nostro è stato sempre un gruppo umile che ha voglia di imparare. È ancora presto per dare giudizi, ma dobbiamo fare quello che ci chiede l’allenatore. Io l’anno scorso fisicamente ho avuto pochi problemi. Ho saltato il ritiro con l’intervento al ginocchio. Ora fare il ritiro mi aiuta. Quindi sto bene. L’anno scorso è stato un anno difficile per il gruppo e per me. Quel ruolo in mezzo al campo è importante, il tecnico chiede di parlare. Con la mia esperienza voglio capire il prima possibile per aiutare i compagni".