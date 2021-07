Lotito, la promessa: "Arriveranno altri rinforzi per Sarri"

ROMA - Claudio Lotito e la Lazio che sta nascendo. Il presidente, nell'editoriale scritto sulla rivista ufficiale biancoceleste, ha parlato del nuovo progetto con a capo Maurizio Sarri: "Questa società e questa presidenza hanno scritto assieme, con il contributo di calciatori, tecnici, di tutti i tifosi, tante sorprendenti pagine di Lazio". Il patron, qualche giorno fa, ha festeggiato il 17esimo anno alla guida del club. Dal lontano 2004 ad oggi: adesso ha investito in uno dei progetti più interessanti. E rilancia: "Nuovi calciatori acquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare una rosa che molti ci invidiano". Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore aspetta. Le priorità sono chiare: serve una ala offensiva per il 4-3-3 sarrista e anche un centrocampista. Tare lavora per regalare altri colpi al tecnico. C'è la promessa di Lotito.