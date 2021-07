Lazio, Jony: "Se rimango qui voglio la Champions"

AURONZO DI CADORE - "Stiamo lavorando tanto, proviamo tutto ciò che il tecnico vuole. La squadra ha fatto per anni un modulo diverso, dobbiamo lavorare e imparare il prima possibile per andare avanti velocemente". Ha parlato così Jony ai microfoni di Lazio Style Channel. L'esterno spagnolo, dopo il prestito all'Osasuna, in ritiro si sta giocando le sue carte per prendersi la Lazio. "L'anno scorso ho avuto tanti infortuni, quest'anno il primo giorno avevo un po' d'affaticamento muscolare. Ho parlato col dottore, mi aveva detto di fermarmi uno due giorni per tornare bene, e così ho fatto. L'amichevole? A livello fisico bene, con la palla meno. Era tanto tempo che non giocavo una partita. Migliorerò sicuramente sotto questo aspetto".