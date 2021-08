Lazio, i convocati per il ritiro di Marienfeld

MARIENFELD - La Lazio scalda i motori per la nuova stagione. Dopo Auronzo, la squadra si allenerà sino al 7 agosto in Germania, a Marienfeld. In mattinata il viaggio verso Dortmund in aereo, poi con il pullman raggiunto l'hotel Klosterpforte. Diramata la lista dei convocati da Maurizio Sarri. L'elenco: Adamonis, Reina, Strakosha; Acerbi, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Ramos, Vavro; Akpa Akpro, André Anderson, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic; Caicedo, Correa, Felipe Anderson, Immobile, Jony, Muriqi, Raul Moro, Romero. Gruppo più ristretto rispetto alla preparzione vista sotto le Tre Cime di Lavaredo. Mancano Durmisi, Fares e Adekanye oltre i Primavera Bertini e Sheu.