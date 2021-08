Lazio in partenza, c’è Marienfeld: i segreti del ritiro

ROMA - Lazio di nuovo in partenza, inizia la seconda fase della preparazione. Tutti in Germania, a Marienfeld, che per la quarta volta sarà il paese-teatro dell’inizio di stagione dei biancocelesti. Ritiro blindassimo al Klosterpforte, ex monastero trasformato in un hotel di lusso con due campi da calcio. La squadra resterà lì fino al 7 agosto, giorno in cui disputerà l'amichevole internazionale contro il Twente, società olandese situata ad appena un'ora e mezza di auto dall'eremo tedesco.