Lazio, sempre nel segno di Immobile: è nuovo capitano

Immobile sempre più uomo-immagine della Lazio

È bastata una telefonata per far scoccare la scintilla tra Maurizio Sarri e Ciro Immobile. Un colloquio telefonico durante l’Europeo. L’attaccante, appena rientrato a Formello, ha ricevuto la fascia da capitano lasciata da Senad Lulic. Milinkovic, che ha più anni di militanza biancoceleste, farà il vice. Tutto confermato anche dal gruppo. Ora, al Re Ciro, non resta che trovare la forma migliore. Mancano due settimane all’inizio della stagione. In Germania vuole mettersi al pari con il resto dei compagni. Un gol facile e un rigore sbagliato gli errori contro il Meppen. Perdonabili, ovvio. Anche se conoscendo il carattere del bomber, di sicuro, avrà provato un bel po’ di fastidio per non aver segnato. Ci sarà tempo. Lui è al centro della Lazio. La Lazio gli orbita intorno. In tutto e per tutto.