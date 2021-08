Diretta Lazio-Meppen ore 18.30: dove vederla in tv e probabili formazioni

MARIENFELD - Testa bassa e lavorare, Maurizio Sarri non fa sconti nemmeno in Germania. Doppie sedute e amichevole. Oggi si gioca contro il Meppen, formazione della terza divisione tedesca (la nostra Serie C), già avanti con la preparazione (appena giocata la terza giornata). La Lazio potrà contare per la prima volta sui nazionali tornati da poco in gruppo: Acerbi, Immobile e Correa. Si sono sempre allenati a regime, troveranno spazio in campo, Sarri non vede l’ora. Si giocherà al campo del Klosterpforte. Squadra in terra tedesca sino a sabato, poi da lì tutti a Enschede, Olanda, per giocare un’altra amichevole. Avversario di tutto rispetto: il Twente.