Lazio, che colpo: sei anni fa l’arrivo di Milinkovic

ROMA - Una carriera alla Lazio da super giocatore. Esploso con Pioli, maturato con Inzaghi, ora con Sarri rappresenta il punto fermo di un centrocampo e di uno spogliatoio. Il club biancoceleste, sui social, ricorda l’arrivo del Sergente: era il 6 agosto del 2015. Faccia da ragazzino, sguardo un po’ spaesato dopo le ultime ore calde e il no in lacrime alla Fiorentina. Quel giorno iniziava la sua avventura con l’aquila sul petto. Da quel momento, con tanto lavoro, è diventato uno dei centrocampisti più forti. Lotito per lui ha sempre rinunciato ad offerte folli. Sergio, come lo chiamano dentro Formello, ha ripagato la fiducia a suon di gol, assist, grandi prestazioni e serietà nel lavoro. Oggi è vice-capitano della Lazio. Un senatore del gruppo, uno dei top player. Il più grande colpo firmato Tare.