Lazio, Luis Alberto non preoccupa: affaticamento muscolare

ROMA - La Lazio torna in Italia dopo l'amichevole in Olanda contro il Twente vinta 1-0 con gol di Immobile. L'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi a Formello martedì alle 17.45. Non preoccupano le condizioni di Luis Alberto, che non è sceso in campo contro il Twente: lo spagnolo è alle prese con un semplice affaticamento muscolare.