Immobile: “Insigne mi ha raccontato Sarri. E quell’Europeo…”

TORRE ANNUNZIATA - C’è un paese in festa: Torre Annunziata celebra Ciro Immobile, campione d’Europa con l’Italia, e Irma Testa, pugile e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Due ragazzi che sono partiti dal paese con tanti sogni in tasca. E ce l’hanno fatta. “Aver vinto un Europeo dopo 53 anni è stata una cosa fantastica. La cosa è talmente grande che i primi giorni nemmeno ho messo a fuoco. Vincere un trofeo così prestigioso, aver giocato qualche partita in Italia e aver disputato la finale in casa loro, ci ha dato una soddisfazione immensa. La cosa che più ci ha riempito di gioia è che dopo sofferto tanto in questo periodo abbiamo riportato un sorriso nei volti delle persone. Ci credevamo fin dall'inizio e abbiamo lottato tutti nella stessa direzione”, ha ammesso Ciro.