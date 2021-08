Diretta Lazio-Sassuolo ore 19.30: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

FROSINONE - La Lazio si prepara all’inizio del campionato. Ad una settimana dal debutto contro l’Empoli, ecco l’ultima amichevole dell’estate dopo i ritiri di Auronzo di Cadore e Marienfeld. A Frosinone arriva il Sassuolo di Dionisi. Un incontro dal sapore di Serie A, un test fondamentale per capire a che punto sia la squadra presa in mano da Maurizio Sarri ad inizio luglio. Prove generali aspettando il 21 agosto. E si torna a giocare con il pubblico. Impianto con capienza al 50% per i tifosi muniti di green pass, di tampone effettuato entro le 48 ore o di certificato di guarigione con scadenza non superiore ai 6 mesi.