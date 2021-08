Lazio, Felipe Anderson: "Felice di essere di nuovo a casa"

ROMA - Felipe Anderson è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Con un comunicato, i biancocelesti hanno infatti ufficializzato lo sblocco del mercato grazie all’intervento del presidente Claudio Lotito. Ciò ha reso possibile, così come per tutti i nuovi acquisti, il deposito del contratto del giocatore brasiliano proveniente dal West Ham, che non ha nascosto la sua felicità per questa sua seconda esperienza nella Capitale, affidando ad un tweet i suoi sentimenti.