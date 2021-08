Lazio, felicità Pedro: “Mi sento di nuovo calciatore”

ROMA - É successo tutto in pochi giorni. Pedro dalla Roma alla Lazio, affare chiuso immediatamente con la volontà esplicita di tutti. Ieri le visite mediche, poi subito in campo per il primo allenamento. Lo spagnolo, prima della trasferta di Empoli che darà inizio alla stagione, ha scritto su Instagram un messaggio sulla sua nuova avventura: “Felice di sentirmi di nuovo un calciatore e di sentire già questo feeling con questa squadra! Non vedo l’ora che inizi il campionato. Grazie ai tifosi della Lazio per l’affetto ricevuto in questi giorni. Forza Lazio!”. Corre verso il debutto, Sarri lo porterà in Toscana e probabilmente gli regalerà subito minuto. Dal punto di vista atletico è un po’ indietro, ma è pronto a tutto per la nuova maglia.