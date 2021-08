Lazio, è ufficiale: preso Pedro dalla Roma

ROMA - "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodriguez Ledesma Pedro Eliezer proveniente dalla A.S. Roma". Tutto ufficializzato, lo spagnolo è un nuovo giocatore biancoceleste. Affare flash, con l'indicazione di Maurizio Sarri, chiuso in poche ore. Stamattina le visite in clinica Paideia, ora il comunicato che conferma il tutto. Pedro potrebbe già trovare minuti nel primo match della stagione a Empoli, sabato 21.