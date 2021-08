ROMA - Visite mediche completate per l'ultimo arrivato nella Lazio, l'ex attaccante della Roma Pedro . Lo spagnolo aveva svolto i primi test giovedì mattina in gran segreto, poco prima della sua ufficialità.

Pedro, visite in Paideia

Due giorni dopo è sceso in campo da titolare contro l'Empoli e questa mattina il giocatore si è presentato di nuovo in clinica Paideia per un'integrazione che gli ha permesso di svolgere tutti gli accertamente strumentali.