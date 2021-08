Lazio, i convocati di Sarri: ok Luiz Felipe. E c'è una novità...

ROMA - Dopo l'Empoli ecco lo Spezia, la Lazio è pronta a ritrovare all'Olimpico i suoi tifosi nella seconda giornata di campionato. Con il mercato ancora aperto e la necessità di aggiungere in rosa il sostituto di Correa, già decisivo con l'Inter, Sarri si avvicina alla sfida con la squadra di Thiago Motta, reduce dal 2-2 subito in rimonta a Cagliari, con due certezze in più: Luiz Felipe è tra i convocati nonostante il problema al polpaccio degli ultimi giorni, per Basic invece è la prima convocazione con la Lazio.