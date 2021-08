Diretta Lazio-Spezia ore 18.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Esordio casalingo stagionale per la Lazio di Maurizio Sarr i, che torna a giocare allo stadio Olimpico davanti ai propri tifosi. Saranno circa 20.000 i sostenitori biancocelesti che accompagneranno Immobile e compagni nella delicata gara contro lo Spezia di Thiago Motta . "Ho preoccupazioni, lo Spezia è dinamico e aggressivo. Sarà difficile giocare, dobbiamo sperare in condizioni climatiche favorevoli. Possiamo e dobbiamo migliorare su tutto", ha dichiarato il tecnico biancoceleste , che poi ha lanciato l'allarme sul terreno di gioco. "Ho visto che giocheremo su un campo indegno per la città di Roma". Thiago Motta , tecnico dello Spezia, carica i suoi. "Sono contento di aver recuperato alcuni giocatori, perché è una partita importante. Giocheremo contro una squadra molto forte, ma ci siamo preparati bene".

Lazio-Spezia, dove vederla in tv e streaming

Lazio-Spezia è in programma alle ore 18.30 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN tramite smart tv o attraverso app per cellulare, pc e altri device.

Lazio-Spezia, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina, Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disposizione: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Vavro, Marusic, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Luka Romero, Raul Moro, Muriqi. All.: Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet, Hristov, Nicolaou, Erlic; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley.

A disposizione: Provedel, Zovko, Vignali, Mraz, Antiste, Podgoreanu, Kovalenko, Sala. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Dionisi di L'Aquila.

GUARDALINEE: Cecconi e Berti.

IV UOMO: Paterna.

VAR: Aureliano.

AVAR: Libeti.

