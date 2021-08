Lazio, Immobile: "Sarri mi entusiasma, i suoi attaccanti segnano tanto"

ROMA - Decisivo con una tripletta nella vittoria per 6-1 della Lazio sullo Spezia, Ciro Immobile si presenta entusiasta ai microfoni di Sky Sport: "Ho vinto un Europeo con altri 25 pazzi, questo mi ha galvanizzato. Oggi però il merito è anche dei mie compagni della Lazio che mi fanno dare il meglio. Record di Higuain con Sarri? Col mister lavoro con grande entusiasmo, so che i suoi attaccanti segnano tanto e ciò mi ha stimolato: non vedevo l’ora di iniziare. Ora poi con la gente allo stadio è ancora piu bello, abbiamo bisogno del loro supporto", ha detto il centravanti biancoceleste.