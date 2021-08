Lazio, Luis Alberto festeggia con i tifosi: "Mi siete mancati"

Luis Alberto, dall'assenza in ritiro alla fascia di capitano

Dopo un'estate travagliata, con l'arrivo in ritardo nel ritiro di Auronzo di Cadore e l'esordio in panchina nella trasferta di Empoli, Luis Alberto ha finalmente vissuto una partita da protagonista. Ha regalato ad Immobile l'assist per il gol del 2-1, ha pennallato sulla testa del centravanti azzurro il calcio d'angolo del terzo gol, ed ha fornito un assist prezioso ad Hysaj. Poi, ha scaricato alle spalle del portiere Zoet il pallone del 6-1, con un tiro secco e preciso. "Sta migliorando dal punto di vista fisico - aveva dichiarato Sarri alla vigilia del match con i liguri - uno con la sua classe per noi è utilissimo". Luis Alberto gli ha regalato, sul campo, una conferma importante.