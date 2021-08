Lazio in ansia per Lazzari: oggi gli accertamenti sull'infortunio

ROMA - La Lazio resta in ansia per le condizioni di Manuel Lazzari , uscito al 25' nella sfida contro lo Spezia a causa di un problema muscolare al polpaccio destro. A fine gara Maurizio Sarri si era dimostato fiducioso sulle sue condizioni: "Si è fermato in tempo ai primi segnali. Non sembra un infortunio grave, però per qualche giorno dovrà rimanere fermo.". Dita incrociate dunque per il terzino che si sottoporrà oggi a degli accertamenti: la speranza è che sia riuscito a scongiurare lo stiramento.

Lazzari escluso dai convocati di Mancini

Uno stop che ha forzato il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ad escluderlo dai convocati per il ritiro in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Questo l'annuncio della Figc: "Infortunatosi nel corso di Lazio-Spezia, è stato escluso dai convocati per il raduno della Nazionale previsto a Coverciano.". Nella lista sono presenti gli altri due biancocelesti Acerbi e Immobile. Sarri quindi dovrà rinunciare a Lazzari e ai convocati dalle Nazionali: Strakosha e Hysaj fanno parte dell'Albania dell'ex Reja, Milinkovic nel gruppo della Serbia (tra i nomi c'è anche Kostic), Kamenovic con la stessa Under 21, Muriqi con il Kosovo, Marusic con il Montenegro, Akpa Akpro con la Costa d'Avorio e Basic è stato inserito tra le riserve della Croazia. La ripresa degli allenamenti per i giocatori rimasti è fissata per mercoledì pomeriggio alle 17.30.