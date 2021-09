Lazio, mistero Kamenovic: è rimasto senza tesseramento

ROMA - Il calciomercato si è chiuso e Kamenovic è rimasto senza tesseramento . Neppure sul gong, il contratto del 21enne (classe 2000) non è stato depositato, la Lazio ha scelto così spiazzando calciatore e agente, quel Mateja Kezman con cui Lotito e Tare hanno sempre avuto ottimi rapporti. Il terzino, preso dal Cukaricki, club serbo, è rimasto in bilico fino all'ultimo per via dell'operazione Kostic, che avrebbe occupato l'ultimo slot da extracomunitario (l'altro è di Felipe Anderson). Invece, nonostante poi la Lazio abbia virato su Zaccagni , Kamenovic non è stato tesserato comunque ed ora rischia di rimanere "parcheggiato" a Formello fino a gennaio .

Gli scenari

Gli scenari sono due: c’è la possibilità che il giocatore rientri in Serbia perché contrattualmente legato ancora al Cukaricki, società da cui la Lazio intendeva acquistarlo versando 2,5 milioni, anche se non si ha notizia di pagamenti già effettuati; oppure può restare a Formello e, in questo caso, non giocherebbe per quattro mesi. A gennaio, col mercato di nuovo aperto, si potrebbe rivalutare il suo tesseramento. Intanto La Lazio, che entro oggi a mezzanotte dovrà comunicare la lista definitiva per il campionato (entro domani quella per l’Europa League) e Kezman proveranno a trovare un punto d’intesa nelle prossime settimane insieme al Cukaricki, anche se ormai il destino del calciatore pare segnato: Sarri l'ha già bocciato in ritiro e il club l'ha tagliato.

