Lazio, Zaccagni si prepara: mercoledì le visite mediche

ROMA - L’ultimo colpo di mercato della Lazio è stato Mattia Zaccagni. Affare ufficiale poco prima della chiusura delle trattative, poi i primi allenamenti a Formello con Maurizio Sarri. Ora l’ultimo passo per iniziare davvero la nuova avventura. Fissate per mercoledì mattina le visite mediche di idoneità in clinica Paideia. Domenica sarà sicuramente convocato per la sfida contro il Milan a San Siro. L’ex dieci del Verona è carico e pronto, spera nell'esordio. Già nei primi allenamenti si è mostrato in palla: da esterno sinistro nel tridente offensivo della Lazio, ha segnato anche un grande gol nel test in famiglia contro la Primavera di Calori. Ci siamo.