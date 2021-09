Lazio, Immobile: "Guardiamo avanti con fiducia"

ROMA - Il giorno dopo del match a San Siro serve per smaltire l'amarezza e cancellare tutto ciò che non ha funzionato. Ciro Immobile affida a Instagram le sue parole all'indomani della partita persa contro il Milan per 2-0. Biancocelesti mai in partita, rossoneri superiori e vincenti. Ciro, da capitano e leader, traccia la strada per il futuro. Una foto di squadra, che non manca mai, un po' come dire: con il gruppo solo si va avanti. E scrive: "Migliorare e guardare avanti con fiducia. La strada è lunga, mai mollare". Siamo solo alla terza giornata di campionato, la stagione è appena iniziata. Il bello deve ancora venire e il bomber vuole farsi trovare pronto. Già giovedì c'è l'occasione del riscatto contro il Galatasaray in Europa League.