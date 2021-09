Cataldi, un gol per Sarri: ecco il vice Leiva

Cataldi finalmente vice Leiva?

Danilo ha raggiunto la sua maturità calcistica: 27 anni, elemento importante di uno spogliatoio che lo vede protagonista da diversi anni. Fa sempre il suo, con silenzio e devozione verso una maglia vestita fin da bambino. Ha sempre rispettato le scelte di Inzaghi, che non lo ha mai lanciato definitivamente. Con Sarri le gerarchie sono state resettate. E contro il Cagliari un messaggio chiaro: se esce Leiva, entra Cataldi. Che sia finalmente lui il vice del brasiliano? Quel gol è per far capire a tutti che lui c’è sempre e comunque. Aspetta solo le occasioni giuste. Nella passata stagione appena 4 presenze da titolare con zero gol e zero assist. Quest’anno 50’ totali tra Serie A e Europa League conditi da una rete. Leiva non è eterno e non può giocarle tutte. Danilo ha sorpassato Escalante nel ruolo di regista. Ora si aspetta di giocarne altre, di prendere la Lazio per mano e portarla in alto. “So che devo migliorare in fase di interdizione, provo a rubare qualcosa a Leiva in allenamento. Voglio dare a Sarri una possibilità di scegliere e metterlo in difficoltà".