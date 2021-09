Lotito e i medici, ecco perché va ridotta la pena

Caduta la condanna

La circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, richiamata nei Protocolli sanitari Figc, stabilisce che deve essere il «Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionistica, nel caso in cui risulti positivo un giocatore» a disporre «l’isolamento» e ad applicare «la quarantena». Gli atti sono tornati alla Corte Federale D’Appello, entro due mesi fisserà una nuova udienza. Per Lotito e i medici è caduta la condanna a 12 mesi di inibizione, in attesa della riformulazione della pena non sono interdetti.

