Lazio, ansia Immobile: attesi gli esami

ROMA - Forfait Ciro Immobile, unica notizia negativa in una serata di Europa League perfetta. L’attaccante della Lazio è uscito al 40esimo per un problema al flessore della coscia destra . Subito borsa del ghiaccio in attesa dei controlli medici che verranno effettuati nelle prossime ore. Sarri incrocia le dita, nelle interviste post match ha detto di sperare in un problema tendineo, non muscolare.

Immobile, ore di attesa

Ciro dovrebbe essersi fermato in tempo e aver scongiurato lo stiramento. Ieri ha lasciato lo stadio senza zoppicare in maniera vistosa. Nei giorni scorsi era un po’ affaticato per via dei tanti match ravvicinati. Ora, chiaro, è a rischio per la trasferta di domenica contro il Bologna. Va considerato in dubbio e intanto si scalda Muriqi. I controlli in programma dovranno scacciare via le ansie, la Lazio non può fare a meno della sua punta di diamante.