Lazio, problema al flessore per Immobile

ROMA - Ciro Immobile è costretto ad alzare bandiera bianca al 40esimo del match contro la Lokomotiv Mosca. Il bomber della Lazio, dopo un breve colloquio con Sarri e lo staff, è uscito per un problema al flessore della coscia destra. Dovrebbe trattarsi solo di un indurimento. Al suo posto dentro Muriqi. Si gioca senza sosta, domenica c'è il Bologna. Poi Ciro è stato convocato anche in Nazionale da Mancini. Da capire se potrà tornare subito a disposizione. L'impressione è che si sia fermato in tempo. Immobile effettuerà dei controlli clinici con la speranza che non si tratti di nulla di grave.