Lazio, il gol di Basic tra i migliori del turno di Europa League

ROMA - La Lazio ha superato 2-0 la Lokomotiv Mosca nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. A aprire le marcature ci ha pensato Basic al 13' minuto di gioco del primo tempo dopo un'azione da cineteca della formazione guidata da Sarri. La rete del biancoceleste è stata infatti canditata a "gol della settimana" da parte degli account social della competizione internazionale. Oltre al gol di Basic, ci sono anche Vertessen del Psv, Fekir del Betis e Masouras dell'Olympiacos. "È un gol incredibile, è la prima partita dal primo minuto e il primo gol con la maglia della Lazio, non chiedevo di meglio. Lo dedico alla squadra e ai tifosi. Adesso vorrei dare continuità già con la partita di Bologna. Questo è un gol importante per la mia crescita, devo capire cosa vuole da me il mister, devo ancora capire come inserirmi in questo campionato, non è facile ma darò il massimo" ha detto il centrocampista della Lazio dopo il successo sulla Lokomotiv Mosca.