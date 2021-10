Lazio, ansia Milinkovic: le sue condizioni

ROMA - Confermato il forfait di Ciro Immobile per Bologna. Ora la Lazio spera che non debba rinunciare anche a Sergej Milinkovic-Savic. Il Sergente sente dolore alla spalla dopo uno scontro di gioco rimediato contro il Cagliari. A questo si è aggiunto pure un fastidio ai flessori. Ieri ha effettuato i controlli medici, sta meglio di bomber Ciro, potrebbe stringere i denti e farcela per la partita contro i ragazzi di Mihajlovic. Le sue condizioni saranno valutate in giornata. In caso di assenza, Sarri sarebbe intenzionato a lanciare Toma Basic nel centrocampo a tre insieme ai soliti Leiva e Luis Alberto. Il croato, al debutto da titolare e subito in gol in Europa League, vive un grande momento. Si tiene pronto. Ultima fatica prima della pausa. I giocatori della Lazio più impiegati sono in apnea. Tante partite ravvicinate e il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo.