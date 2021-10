Lazio Women, annunciato il nuovo allenatore

ROMA - Fine dell’avventura di Carolina Morace sulla panchina della Lazio Women. Fatale la sconfitta per 3-0 contro il Sassuolo. Le biancocelesti, ultime in classifica con zero punti, ripartono da Massimiliano Catini. Il comunicato della società: “Lazio Women comunica il nome del nuovo allenatore: Massimiliano Catini, nel 2011/12 allenatore in seconda della Primavera e la stagione successiva collaboratore tecnico della Prima Squadra dell’Inter maschile, con il mister Stramaccioni. Nel 2015 Catini è approdato al Settore Giovanile della Lazio maschile e nelle ultime due stagioni ha allenato l’Under 17 Lazio Femminile. Insieme a lui, il collaboratore tecnico Cristian Ieno, ricercatore in Fisiologia dell’esercizio all’Università La Sapienza di Roma e già collaboratore tecnico del settore giovanile della Lazio maschile e femminile. Direttore tecnico di Lazio Women diventa l’attuale Club Manager Francesco Penzerini che affiancherà, insieme alla Team Manager Monica Caprini, il nuovo staff tecnico”. La prossima partita sarà sabato contro il Pomigliano, l’altra neopromossa. Da vincere per forza.