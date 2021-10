Lazio, l’ex Lulic: “A Roma assalito dai tifosi. Che bella esperienza!”

Lulic e il futuro

“Non ho ancora preso una decisione definitiva su come procedere. Al momento sono nella fase in cui sto valutando cosa è meglio per la mia famiglia e per me. Sono senza club da fine maggio. Mi concedo ancora un po' di tempo. Chi lo sa? Se ci fosse un progetto interessante... È sempre stato l'obiettivo di mia moglie e mio tornare a casa in Svizzera prima o poi. Ora siamo tornati a Coira, i nostri figli vanno a scuola qui, qui ci siamo sistemati. Se succedesse qualcosa in Svizzera, sarebbe fantastico. Ma non escludo un impegno all'estero. Ma dovrebbe essere eccitante e redditizio. Ne deve valere davvero la pena, perché mi piace molto passare il tempo con la mia famiglia. Con tre bambini rimani in forma e ogni tanto vado a giocare a tennis o faccio qualcos'altro. Ma non è mai la stessa cosa di quando ti alleni in una squadra".