Lazio, Sarri e Tare a colloquio prima dell'allenamento. Zaccagni ok

ROMA - Sarri è senza gli otto nazionali (Milinkovic, Marusic, Strakosha, Hysaj, Acerbi, Akpa Akpro, Muriqi e Raul Moro) e Immobile (lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra), ma può sorridere per il rientro in gruppo di Zaccagni. L'ex Verona ha ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni dopo una settimana di lavoro differenziato, saltando solamente la partitella finale per motivi strettamente precauzionali: l'obiettivo è la convocazione per Lazio-Inter del 16 ottobre al rientro dalla sosta. Obiettivo reale, concreto, darà un'opzione in più a Sarri in attacco.