Lazio, messaggio per Reja: "Auguri di buon compleanno"

ROMA - Il regalo più bello gliel'ha fatto ieri la sua Albania, che alla vigilia del suo compleanno ha espugnato il campo dell'Ungheria e gli ha consentito così di conservare il secondo posto nel Gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 (a -4 dall'Inghilterra e a +1 sulla Polonia). E il giorno dopo per Edy Reja arriva l'omaggio della Lazio: "Tanti auguri di buon compleanno a Edy Reja che oggi spegne 76 candeline!" è il pensiero del club biancoceleste per il suo ex allenatore, a cui ha dedicato un post sui propri profili social. Del tecnico goriziano poi non si è dimenticato nemmeno il Napoli, altro club importante nella lunga carriera dell'attuale ct albanese: "Tanti auguri a Mister Reja!", scrive sempre sui social la società partenopea, allegando al messaggio un'immagine di quando era al timone degli azzurri.