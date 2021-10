Lazio, c’è Floriani Mussolini con Sarri: prima convocazione

ROMA - Dalla Primavera con furore. Ecco in prima squadra Romano Floriani Mussolini, difensore classe 2003 della Primavera di Alessandro Calori. Prima chiamata tra i grandi, Sarri lo porta a Verona viste le assenze in difesa con le squalifiche di Acerbi e Luiz Felipe. Romano, figlio di Alessandra Mussolini, vestirà la maglia numero 44. Terzino destro, lo scorso anno ha giocato quinto a destra o terzo nei tre centrali sempre a destra. A marzo scorso la firma sul suo primo contratto da professionista. Gioca nelle giovanili della Lazio da quando è piccolo e ora sogna il debutto in prima squadra. A Verona, chissà, la sua prima chance della carriera.