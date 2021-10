Luis Alberto, ecco il sorriso: “Felice di questo traguardo”

ROMA - Luis Alberto ha corso tanto proprio come gli aveva chiesto Maurizio Sarri. Contro la Fiorentina è stato il giocatore della Lazio con più chilometri percorsi. Una bella risposta, data sul campo per festeggiare alla grande le 150 partite in Serie A con la maglia biancoceleste. Poi il post Instagram: “Sono molto orgoglioso delle mie 150 partite in Serie A con questa maglia”. Fa festa anche la moglie Patricia: “Fiera di te, bravo amore”. Ieri sera era presente allo stadio per rivedere il marito almeno da lontano dopo i tre giorni di ritiro. Una mancanza molto forte, tanto che Patri, scherzando, si era fatta immortalare con il cartonato di Luis fuori l’Olimpico. Ritiro finito, tutti a casa pensando all’Atalanta verso nuovi e importanti traguardi.