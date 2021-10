Luis Alberto, maratona all’Olimpico: il dato sulla corsa

ROMA - Un nuovo Luis Alberto? Chissà. Di sicuro la prestazione contro la Fiorentina, dopo tre panchine consecutive, ha mostrato un giocatore diverso dal solito. Sarri gli aveva chiesto più corsa e dinamicità in mezzo al campo. Una mezz’ala di quantità e qualità. Missione riuscita. Con la Fiorentina il Mago è l’uomo che ha corso più di tutti: 12.425 chilometri. Un dato importante che conferma le parole dell’allenatore, quando spiegava che il calciatore in allenamento mostrava dei picchi di velocità e dinamismo importanti, poi in partita non riusciva a metterli in pratica. E così tutta la Lazio ne ha tratto beneficio. Vittoria con il gol di Pedro e primo match in campionato chiuso senza prendere gol. Chissà, potrebbe essere la partita della svolta per Luis. E così Sarri potrà puntare di nuovo su lui e Milinkovic insieme per far volare in alto una squadra fin qui vista con un rendimento troppo altalenante.