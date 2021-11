Jessica Immobile, che lotta con le zanzare. E Ciro la prende in giro...

ROMA - “Cerca le zanzare pure di notte”. Storia notturna di Ciro Immobile con la sua bella Jessica protagonista. A casa del bomber della Lazio i fastidiosi insetti, nonostante i primi freddi, ci sono ancora. E la moglie vive la situazione molto male. Qualche giorno fa girava per il salotto con una racchetta ‘elettrica’ anti zanzare. Ma è di notte che la caccia si fa interessante: “Normale, pizzicano tutte a Mattia ‘ste maledette. E chi dorme finché non le uccido”, risponde Jessica molto agguerrita. Poi la soluzione finale. Ecco una bella lampada anti zanzare a luce ultravioletta. In un angolo della stanza ha il compito, difficile, di tenere lontano tutti gli insetti. Sarà servita? Chissà, nelle prossime storie Instagram un’altra puntata della divertentissima famiglia Ciro-Jessica Immobile.