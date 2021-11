Lazio, Sarri riflette per la Juve: idea Zaccagni prima punta

FORMELLO - Tempo a disposizione per preparare la sfida alla Juve questa volta c’è. Squadra non in apnea come accaduto negli ultimi mesi ricchi di impegni. Mancano i nazionali, è vero, ma intanto Sarri studia la formazione per il rientro dopo la sosta sabato 20 novembre. Di sicuro non ci sarà Immobile. Proprio in attacco si provano più soluzioni già da ora.