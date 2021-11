Vieri stronca la Lazio di Sarri: “Non si vedrà mai il gioco di Napoli”

ROMA - La Lazio, in questa stagione, vive un percorso altalenante. Niente continuità, la brutta sconfitta rimediata contro il Napoli ha fatto scattare di nuovo l’allarme. Alla Bobo tv. Christian Vieri, ha detto la sua sul progetto biancoceleste: “La Lazio di Sarri si vedrà a febbraio. Per ora non si è visto niente. Avevamo in mente il Napoli di Sarri, ma la Lazio non giocherà mai come giocava quel Napoli. Fa fatica, sono settimi in campionato. Aspettiamo febbraio, marzo, ma non li vedo bene. Ci aspettavamo una Lazio più bella, ma cambiare completamente gioco è difficilissimo e ci vuole tempo”. Il tempo è la variabile in casa biancoceleste. Contro l’Udinese l’occasione del riscatto per tornare a fare punti. Servono come il pane, Sarri ha bisogno di rimanere attaccato al treno delle altre big.