Lazio, la spinta dei trentamila: all'Olimpico c'è voglia di sognare

ROMA - C'è voglia di vivere un sogno, di tornare protagonisti e proseguire il cammino in Europa League. Si capisce bene dalla risposta del pubblico, visto che a ieri erano poco meno di 25mila i biglietti venduti per la sfida di stasera con il Porto. Entro il fischio d'inizio il club conta di arrivare vicino a quota 30mila (se non di superarla), per una cornice all'Olimpico degna di una partita da dentro o fuori come quella contro Sergio Conceiçao. L'ambiente è carico, ci crede. La speranza di poter ribaltare il 2-1 in Portogallo è più che mai viva tra i tifosi biancocelesti, che sognano una grande notte europea come quelle di un tempo. In tribuna per l'occasione dovrebbe esserci anche uno degli interpreti di quegli anni, il doppio ex della partita Fernando Couto, sebbene l'indiscrezione non sia stata ancora confermata dalla società (così come quella che ha iniziato a circolare in Portogallo riguardo la possibile presenza di Mourinho da spettatore) [...]